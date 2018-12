Ondernemen in Drenthe: 'Geen boer, geen bier'

'Geen boer, geen bier.' Met die slogan begint Gert ten Hool uit Den Hool van De Drentsche Schans gepassioneerd te vertellen over zijn liefde voor het maken van drank.

Zonder boer, geen gerst en dus ook geen bier en whisky. Want dat maakt hij. Bier en whisky, van zijn eigen graan."Ik heb een agrarisch bedrijf. Wij telen aardappelen, suikerbieten en granen", legt Ten Hool uit. En dat is ook direct zijn grootste bron van inkomsten, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. "Bier was natuurlijk altijd wel, zeker als je jong bent, een mooi product. Voor het eerst naar het café en voor het eerst bier drinken." Hij weet het nog goed. Vanuit die liefhebberij is Den Hool naast het boerenbestaan ook bier gaan brouwen. Nu zijn de oplages zo groot dat een flinke brouwerij in België het bier van het Drentse graan maakt en vervolgens weer naar Den Hool vervoert.Bij de van oorsprong Schotse drank is dat een beetje anders. "Wij mouten zelf, wij brouwen zelf en wij stoken zelf. We vullen ook af en we rijpen", vertelt Ten Hool. Kortom: die whisky gaat Drenthe niet uit, voordat het in de fles zit na een jaar of zes. "Van korrel tot borrel, dat doen we helemaal.""Het is een eerlijk product", vertelt de stoker en brouwer. Zo eerlijk dat op de flessen whisky de coördinaten staan van het perceel waar de gerst voor de whisky geteeld is. Een stukje grond bij Stieltjeskanaal, daar vinden de bieren en de whisky van De Drentsche Schans hun oorsprong."Drentser dan dat kan het niet", lacht Ten Hool.