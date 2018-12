Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gronsveld start tegen zijn oude club Stef Gronsveld in actie tegen Ajax

VOETBAL - Voor iedereen in en rondom Emmen is het duel van morgen tegen Feyenoord zeer bijzonder, maar voor Stef Gronsveld wordt het helemaal een gedenkwaardig duel. De verdediger krijgt niet alleen sinds lange tijd weer eens een basisplek, maar speelt ook nog eens tegen zijn oude club.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Gronsveld speelde van 2007 tot 2016 bij de Rotterdamse club, maar op het moment dat hij zijn doorbraak zou maken raakte hij geblesseerd. En vervelend ook. Het pechverhaal van Gronsveld begint in de zomer van 2016, nadat hij in overleg met Feyenoord besloot om een club te zoeken waar hij veel aan spelen toe zou komen. Dat werd dus FC Emmen, maar al vroeg in de voorbereiding bleek Gronsveld verre van fit. Onderzoek blijkt uit dat hij een heupoperatie moet ondergaan, waardoor hij zo'n vier maanden uit de roulatie zal zijn. Die vier maanden werden er uiteindelijk 12.



Maar Gronsveld knokte zich terug en tegen alle verwachtingen in (ook in Emmen) keerde hij zelfs terug in de hoofdmacht.



Vermoedelijke opstelling

Scherpen, Gronsveld, Veendorp, Bakker, Siekman, Cavlan, Bijl, Chacon, Bannink, Niemeijer en Jansen.



Feyenoord

Feyenoord verkeert op dit moment in een prima vorm, getuige de zeges op koploper PSV en VVV (afgelopen woensdag). Toch gaat het in uitduels dit seizoen allemaal nog niet zo gemakkelijk. Van de zes duels op vreemde bodem won Feyenoord er slechts twee.



Onzeker is nog of Robin van Persie zal spelen. Zeker is wel dat Jörgensen ontbreekt.



Feyenoord-trainer Van Bronckhorst: Uiteindelijk gewoon drie punten pakken

Over het spelen van drie wedstrijden in korte tijd maakt Van Bronckhorst zich geen zorgen. „We hebben dit programma vaker gehad, maar we hebben die ervaring ook al gehad in Europa. Uiteindelijk moet je gewoon de drie punten pakken.”



LIVE

FC Emmen - Feyenoord, de tweede officiële ontmoeting in de geschiedenis tussen beide clubs (de eerste in de beker was in 1987, 1-3 winst Feyenoord), is natuurlijk live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 14.00 uur. De wedstrijd om 14.30 uur.