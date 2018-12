Deel dit artikel:













Sudosa-Desto walst over provinciegenoot heen Sudosa-Desto is weer de koploper in de eerste divisie (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis) Tjoba uit Klazienaveen vecht tegen degradatie (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOLLEYBAL - Sudosa-Desto mag zich weer de koploper van de eerste divisie noemen. In de Drentse derby tegen Tjoba uit Klazienaveen kende de thuisploeg uit Assen weinig moeite met de provinciegenoot: 4-0 (25-16, 25-15, 25-17, 25-17).

Geschreven door Stijn Steenhuis

In de Drentse hoofdstad ontmoetten de runner-up en hekkensluiter elkaar. Voorafgaand aan de derby was het verschil op de ranglijst liefst 28 punten. Na het bekerfeestje tegen eredivisiekoploper Sliedrecht Sport wilde Sudosa-Desto geen set verliezen en averij oplopen.



Tjarko Muis

Alleen in de tweede en vierde set wisten de gasten uit Klazienaveen Sudosa-Desto in de openingsfase bij te benen. Zo moest oefenmeester van de Assenaren Mark Afman in de tweede set bij 8-6 een time-out aanvragen. Uiteindelijk sleepte Sudosa-Desto de betreffende periode met overtuiging binnen (25-15).



In de slotset bood Tjoba, mede door concentratieverlies bij de hoogvlieger uit de hoofdstad, prima tegenstand (5-6). Met een hoopvolle vuist begroette Tjarko Muis een aantal fraaie punten van de gasten uit Klazienaveen. De trainer is sinds het nieuwe seizoen in dienst bij de rood-witten.



Topper

Door de klinkende zege gaat Sudosa-Desto over VC Sneek 2 heen op de ranglijst in de eerste divisie. De formatie van Afman wacht tot de topper tegen VC Sneek 2 nog twee lastige uitwedstrijden te wachten. Tjoba, dat in de zomer een aantal routiniers uitzwaaide, hoopt ondanks de laatste plaats op herstel in de tweede seizoenshelft en daarmee handhaving.