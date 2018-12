Topopbrengst eerste dag Voedselbankactie RTV Drenthe

1460 kratten met levensmiddelen met een totale waarde van zo’n 80.000 euro en donaties ter waarde van zo’n 5000 euro voor de Drentse voedselbanken. Dat is de voorlopige opbrengst van de voedselbankactie van RTV Drenthe.

RTV Drenthe Voedselbankcoördinator Margreet Gort: “Echt een topopbrengst en veel meer dan vorig jaar toen we op de eerste dag 941 kratten ophaalden.”Vandaag was het Superzaterdag, de dag waarop mensen in heel Drenthe in actie kwamen voor Samen voor de Voedselbank In de gemeenten Noordenveld, Midden Drenthe, Westerveld, Emmen en Meppel werd vandaag op de eerste dag van actie in meer dan zestig supermarkten intensief geflyerd door vrijwilligers van de voedselbanken.In Assen namen de Lions Assen en de Lions Assen/ Drentsche Aa deze taak voor hun rekening en in Hoogeveen gebeurde dit door de Rotary Hoogeveen/De Wolden en de Soroptimisten De Reestlanden.De actie Samen voor de Voedselbank duurt nog tot en met vrijdag 14 december.