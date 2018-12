Deel dit artikel:













Kansloze nederlaag Hurry-Up bij sterk Visé Hurry-Up maakte tegen het sterke Visé weinig kans (foto: Archief RTV Drenthe)

HANDBAL - Bij de nummer twee uit de stand van de BENE-League is Hurry-Up uit Zwartemeer er niet in geslaagd te verrassen. Tegen HC Visé uit Wezet ging de Drentse formatie met 34-27 onderuit.

De uitwedstrijd tegen HC Visé was voor de Drentse club een lange rit, die uiteindelijk zonder beloning bleef. In de thuiswedstrijd werd nipt verloren met 27-28, maar nu was Hurry-Up eigenlijk de hele wedstrijd de onderliggende partij. Hoewel het verschil in de eerste helft nog enigszins werd beperkt op 3 punten, de ruststand was 19-16, liep de thuisploeg in de tweede helft snel uit.



Trefzekerder

De aanval van Hurry-Up was vaak genoeg gevaarlijk, maar de meeste schoten eindigden op de voet van de doelman van Visé. Ondanks een aantal goede reddingen van Hurry-Up keeper Rene de Knegt was de thuisploeg een stuk trefzekerder. De Belgen namen een voorsprong van zeven punten en consolideerden dat tot het eind.



10e plaats

Voor de oranje formatie was Ronald Suelmann met acht doelpunten het meest trefzeker. Ook Sven Suton raakte het net zeven keer. Hurry-Up blijft steken op de tiende plaats in de BENE-League.