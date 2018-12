Deel dit artikel:













Gefrustreerde Vormeer naar derde plaats in loodzware marathon Alkmaar Imke Vormeer eindigt in een frustrerend weekend als derde in Alkmaar (foto: Archief RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN – Imke Vormeer uit Meppel heeft in een loodzware KPN Marathon Cup wedstrijd in Alkmaar de derde plaats weten te behalen. De schaatsster van Team Palet, die gefrustreerd aan de wedstrijd begon na het afzeggen van haar World Cup debuut, pakte met een groep van twaalf dames een ronde voorsprong. In de sprint moest ze alleen Irene Schouten en Lisa van der Geest voor laten.

Zacht ijs

Door de warme temperaturen en hoge luchtvochtigheid was het ijs van De Meent in Alkmaar ontzettend zwaar. Al snel werd het peloton uitgedund en halverwege de wedstrijd nam een groep van twaalf rijdsters een ronde voorsprong op een verbrokkeld peloton.



Overal bij

Vormeer moest een paar keer een gat dicht rijden om deel uit te kunnen maken van de kopgroep, maar slaagde daar uiteindelijk wel in. Ook toen in de diepe finale vijf dames wegreden uit de resterende kopgroep zat de Meppelse erbij.



In de sprint kwam ze enigszins klem te zitten achter Anne Tauber, die niet de sprintsnelheid had om te winnen. Daarnaast was Irene Schouten opnieuw een maatje groter dan de rest, waardoor zij de overwinning binnen haalde. Achter Lisa van der Geest wist Vormeer nog wel af te rekenen met Tauber en Emma Engbers.



Door haar derde plaats klimt Vormeer naar de zesde plaats in de KPN Marathon Cup.