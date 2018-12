Deel dit artikel:













E&O knokt zich voorbij Aalsmeer 2 E&O knokt zich langs Aalsmeer 2 (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

HANDBAL - De handbalmannen van E&O hebben in eigen huis een 26-23 overwinning geboekt op Aalsmeer 2. Pas in de laatste vijf minuten van de wedstrijd namen de Emmenaren afstand.

Geschreven door René Posthuma

Door de overwinning passeert E&O Aalmeer op de ranglijst en heeft na twaalf wedstrijden dertien punten, één punt meer dan Aalsmeer.



Aalsmeer miste de nodige spelers omdat zij uitgenodigd waren voor een beach handbal toernooi in Spanje. Toch was de beginfase voor de gasten en namen een 5-7 voorsprong.



Achterstand

E&O knokte zich in de wedstrijd en na ruim 18 minuten spelen kwamen de Emmenaren voor het eerst op voorsprong (9-8). Hoogtepunt in de eerste helft was de prachtig uitgespeelde treffer van Daan Molenbroek. De treffer kon niet voorkomen dat E&O ging rusten met een 11-13 achterstand.



Het beeld van de wedstrijd veranderde aan het begin van de tweede helft niet. Beide ploegen speelden slordig en voor de paar toeschouwers op de tribune viel er niet veel te genieten.



Spannend

Op driekwart van de wedstrijd kwam E&O toch weer langszij (17-17). Toch duurde het tot 22-21 voordat E&O in de tweede helft op voorsprong kwam. Het verzet bij de gasten was gebroken en uiteindelijk won E&O met drie doelpunten verschil.



Topscorer aan de kant van E&O werd Daan Molenbroek. De opbouwer scoorde elf keer.