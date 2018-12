Deel dit artikel:













Vierde verlies voor DOS’46 bij koploper Fortuna Delft DOS'46 verliest voor de vierde keer op rij (foto: Archief RTV Drenthe)

KORFBAL - DOS’46 uit Nijeveen heeft op bezoek bij Fortuna uit Delft de vierde nederlaag in de Korfbal League geleden. De formatie van Pascal Zegwaard kwam in de laatste tien minuten nog dichtbij een zege, maar kon de vorm niet doortrekken. Uiteindelijk ging de wedstrijd in 28-23 verloren.

Dat DOS’46 vooraf een zware een taak zou hebben aan koploper Fortuna was wel duidelijk. Toch bleef de ploeg uit Nijeveen lang in het spoor. Het kwam zelfs vroeg op voorsprong. Met nog tien minuten op de klok wist DOS’46 een gat van vier punten langzaam te dichten. Bij zes minuten te spelen hadden de bezoekers de stand terug gebracht tot 23-22.



Score stokt

In de laatste vijf minuten zat het de Drentse formatie echter niet mee. De gecreëerde kansen resulteerden niet in treffers, terwijl Fortuna die kansen aan de andere kant wel benutte. Hierdoor kon de thuisploeg nog uitlopen en met een strafworp in de laatste seconden besliste Fortuna de eindstand op 28-23.



Rock & Roll korfbal

“Het was Rock & Roll korfbal, maar we pakken helaas niks en daar balen we van,” zei trainer Pascal Zegwaard na afloop. “In sommige fases geven we niet thuis en in andere maken we teveel fouten die ons nekken. Fortuna had meer kwaliteit in het veld en op de bank om iets te forceren en dat hadden wij minder. In volgende wedstrijden moeten we individuele fouten terugdringen en dan gaan we echt nog wel goede resultaten halen.”



7e plaats

DOS'46 staat nu zevende in de stand van de Korfbal League met twee punten. Omdat DVO verrassend won van Blauw-Wit is die ploeg ook zijn puntloze status kwijt. Hierdoor staan vier teams met twee punten onderaan de ranglijst.