Sudosa-Desto verliest van koploper, Olhaco bij hekkensluiter Zowel de heren van Sudosa-Desto als die van Olhaco moesten vandaag een nederlaag slikken (foto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De Volleybalmannen van Sudosa-Desto hebben bij de koploper in de Topdivisie Reflex een 3-0 nederlaag moeten slikken. Toch was het in de tweede set nog wel even spannend. Voor Olhaco eindigde de wedstrijd tegen hekkensluiter Hovoc in een 3-1 nederlaag, waardoor de Hoogeveners een plaats op de ranglijst inleveren.

Weerstand in tweede set

Sudosa Desto speelde in Kampen de uitwedstrijd tegen Reflex HS1. Die ploeg staat riant bovenaan in de Topdivisie. Een verrassing leek daarom uitgesloten. De eerste set ging in 25-17 verloren, maar de tweede set maakten de Assenaren het de thuisploeg nog best moeilijk. Reflex had een score van 27-25 nodig om de set uiteindelijk te winnen. In de derde en beslissende set was de weerstand een stuk minder, met een setwinst van 25-16 trok Reflex de wedstrijd naar zich toe.



Sudosa-Desto staat met vier punten uit negen wedstrijden nog altijd laatste in de Topdivisie. Volgend weekend staat opnieuw een zware ontmoeting te wachten. Dan moet de ploeg op bezoek bij de nummer twee ZVH uit Zevenhuizen.



Goede reeks krijgt geen vervolg

Voor Olhaco was het vandaag een kans om directe concurrenten om de laatste plaats in de Eerste Divisie A op achterstand te zetten. Na een goede vormreeks en de verrassende zege op Set-Up’65 van vorige week leek tegenstander Hovoc te kloppen.



In de eigen sporthal in Horst was Hovoc echter de bovenliggende partij, al werden de eerste en de derde set met miniem verschil (25-23 en 25-22) gewonnen. Alleen in de tweede set gaf Olhaco veel prijs en won Hovoc met 25-16. De laatste set ging in 24-26 wel naar de Hoogeveners, waardoor ze nog een punt aan de ontmoeting over houden.



Door de nederlaag zakt Olhaco weer onder Hovoc. Beide ploegen hebben 18 punten uit tien wedstrijden. Avior is nu hekkensluiter. Met negen wedstrijden staat die ploeg op 14 punten.