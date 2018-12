Deel dit artikel:













Emmen wint topper en is weer koploper in 1F Emmen opnieuw lijstaanvoerder na winst op SWZ (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - In een directe confrontatie met concurrent SWZ Boso Sneek heeft vv Emmen de koppositie in de eerste klasse F weer in handen genomen. De ploeg van trainer Hendrik Oosting won op Friese bodem met 0-1.

Door de zege is Emmen opnieuw lijstaanvoerder, met een punt voorsprong op SWZ. Een speelronde eerder was de Drentse equipe de koppositie nog kwijtgeraakt door punten te verspelen in de thuiswedstrijd tegen WVV (1-1). SWZ won vorig weekend wél en nam de eerste plek over.



Scorende invaller

De clash tussen de nummers één en twee van 1F kwam pas in de tweede helft tot leven. Na een teleurstellende eerste bedrijf brak invaller Sander de Grote snel na rust de ban: 0-1. Emmen verzuimde de score daarna verder te laten oplopen. De gasten kregen legio kansen, maar een tweede treffer bleef uit.



Gemiste penalty

Janiek Arends trof namens de Emmenaren de paal en zelfs vanaf elf meter wilde de bal er niet in. Aanvoerder Patrick Eberhard schoot de penalty naast. SWZ mocht door de missers van Emmen blijven hopen op één punt, maar in een slotoffensief viel de 1-1 uiteindelijk niet