MSC in kansenfestival langs Achilles 1894 Stef Beute is het middelpunt na zijn openingsgoal tegen Achilles 1894

VOETBAL - Een eindstand van 6-6 of 7-6 had niet misstaan vanavond in Assen, maar MSC stapte in het hoofdklasseduel tegen Achilles 1894 met een 2-0 zege van het veld.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de overwinning klimt MSC naar de vijfde plaats in de hoofdklasse A, met 23 punten uit 14 duels. Koploper Hoogeveen, dat vandaag (zondag) op bezoek moet bij nummer 2 SDO, heeft 27 punten uit 13 wedstrijden. Achilles 1894 staat op plek 11, met 16 punten uit 14 duels.



Op het kletsnatte veld op Sportpark Marsdijk kregen beide ploegen vanaf de eerste minuut voldoende kansen om de score te openen. MSC had het meeste balbezit, maar in de omschakeling was Achilles 1894 een paar keer zeer gevaarlijk. Beide keepers (Morten Otto, Achilles 1894 en Raimon Benjamins, MSC) vertolkten echter een hoofdrol.



Dat beeld veranderde na rust aanvankelijk niet, maar uitgerekend Stef Beute brak de ban door een kopbal uit een corner te verlengen. De centrale verdediger van MSC, die jarenlang voor Achilles 1894 speelde, zorgde in de 67e minuut voor de 0-1. Een kwartier voor tijd besliste invaller Soufiane El Kadouri de wedstrijd, door bij zijn eerste balcontact de bal achter Otto te schieten. Achilles bleef tussen die twee goals en ook na de tweede treffer grossieren in kansen missen. Rick Wiersma, Ids Hannema en ook invaller Jean Pierre N'Gouan kregen de bal niet tussen de palen.



Onze Club

Vanavond in Onze Club is een uitgebreide samenvatting van de Drentse derby in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal. De uitzending van hét amateurvoetbalprogramma begint om 18.30 uur.