SVBO met ruime cijfers langs Noordster SVBO wint met 8-0 van Noordster en staat tweede in 1F (foto: Archief RTV Drenthe)

Voetbal - SVBO uit Barger-Oosterveld heeft met een 8-0 zege op Noordster goede zaken gedaan in de stand om de 1e klasse F. De ploeg van trainer Marc Hegeman klimt naar de tweede plaats in de ranglijst.

Vijf keer Waidijk

SVBO stond voorafgaand aan het thuisduel met Noordster uit Pekela op de derde plaats, op drie punten achterstand van SWZ uit Sneek. Die ploeg verloor zaterdagavond echter van Emmen en bleef dus puntloos.



De ploeg uit Barger-Oosterveld kwam daarentegen moeiteloos aan scoren toe. “We kregen zoveel kansen dat het ook wel 15-0 had kunnen zijn,” vertelde Marc Hegeman na afloop. Het bord bleef echter steken bij 8-0, waarbij Max Heijnen één keer scoorde, Davy Wessels twee keer en Twan Waidijk maar liefst vijf keer. Waidijk speelde voor het eerst sinds vier weken wee nadat hij moest herstellen van een blessure.



Tweede plaats

“Je moet in deze klasse strijd laten zien en dat valt de laatste tijd goed op zijn plaats,” stelt Hegeman. Door de zege staat SVBO nu tweede in stand op gelijk aantal punten met SWZ, maar met een beter doelsaldo. “De sfeer in de ploeg is goed. Uit bij GAVC moeten we nog punten pakken en dan kunnen we gerust de winterstop in.”



Hegeman en SVBO hebben overigens aangekondigd dat de samenwerking volgend seizoen voortgezet zal worden.