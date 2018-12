Deel dit artikel:













FC Emmen op zoek naar nieuwe directeur Wim Beekman tijdens een nieuwjaarsreceptie van FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen gaat op zoek naar een nieuwe directeur. Wim Beekman, die in 2013 begon bij de Drentse club, verdwijnt op termijn uit de clubleiding die nu wordt gevormd door Ronald Lubbers (voorzitter), Ben Haverkort en Wim Beekman. Die laatste twee vormen de tweekoppige directie.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

"Echt nieuws is het niet hoor", laat Wim Beekman weten. "Ik zag het vanavond ook voorbij komen in het programma 'FC Emmen op 1', maar ik heb vanaf mijn aanstelling gezegd dat ik het vier a vijf jaar zou doen op een soort projectbasis. Bovendien heb ik bij de aanstelling van Ben (Haverkort) ook al wat taken overgedragen aan hem."



Beekman vervolgt: "Ik heb altijd gezegd, ook tegen het bestuur, dat ik de club wilde helpen in de wederopbouw. Samen met Ronald (Lubbers) hadden we een meerjarenplan om de eredivisie te bereiken. Nu we dat, sneller dan gedacht, hebben gerealiseerd is de club in een nieuwe fase terecht gekomen. Een fase waarin de club stabiel moet worden in de eredivisie en moet denken aan het upgraden van het stadion. Daar past, kort gezegd, een andere directeur bij."



"Al met al zal ik niet nog drie jaar directeur zijn bij FC Emmen, maar ik kan ook niet aangeven wanneer ik afzwaai. Dat valt of staat met de opvolging. Als iemand zich aandient, die én kennis van zaken heeft op het gebied van de ver-of nieuwbouw van het stadion en ook nog eens met technische knowhow, dan kan het snel gaan", besluit Beekman.