Programma en afgelastingen zondagvoetbal (update) Bekijk hier het programma van vandaag

VOETBAL - Het was de afgelopen 24 uur flink onstuimig in Nederland en ook in Drenthe viel er veel neerslag. Vandaar dat er ook een aantal duels is afgelast.





Afgelast

De wedstrijden hieronder zijn inmiddels afgelast (de lijst wordt continu aangevuld. Missen we een afgelast duel? Geef het door via onzeclub@rtvdrenthe.nl)



1F: GOMOS - GAVC

2K: Jubbega - Hoogezand

2K: Roden - LSC 1890

3B: Kwiek - Nieuw Roden

3B: Gieten - LEO

3C: SVV'04 - Protos

3C: Ruinerwold - Raptim

3C: Sleen - CEC

3D: FC Oldemarkt - DIO Oosterwolde

3D: Trinitas - Oldeholtpade

4A: Kraggenburg - Steenwijk

4D: Smilde'94 - Bareveld

4E: Bargeres - Pesse

4E: HODO - DSC'65

5C: Donkerbroek - Tynaarlo

5C: Eext - Zevenhuizen

5C: Sport Vereent - GKC

5C: Zandhuizen - Oosterstreek

5E: EEC - Buinen



Bekijk hieronder het complete programma van vanmiddag..

