Luister hier live naar FC Emmen - Feyenoord

VOETBAL - Voor het eerst komt een club uit de traditionele top 3 van Nederland naar FC Emmen voor een competitieduel. Feyenoord is vanmiddag de opponent in De Oude Meerdijk.

Feyenoord is de huidige nummer 3 in de eredivisie. Weliswaar op grote afstand van koploper PSV (verschil is voor de wedstrijd van vanmiddag 10 punten), maar door de zege vorige week op de Eindhovenaren en afgelopen woensdag tegen VVV is er toch weer een klein sprankje hoop op een rol voor het kampioenschap.FC Emmen staat 14e en doet het de laatste weken prima. Van de laatste vijf wedstrijden ging er maar één verloren.FC Emmen - Feyenoord is van minuut tot minuut te volgen via de liveblog en natuurlijk ook live op Radio Drenthe. Klik daarvoor op de link hieronder…