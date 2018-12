Met de bus of trein? Let op: nieuwe dienstregeling

De nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer is vandaag ingegaan. Daardoor kan het zijn dat je bus of trein op een andere tijd vertrekt dan je gewend bent.

In het busvervoer komen er bovendien extra ritten en nieuwe routes bij. En er is ook een route geschrapt in onze provincie: buslijn 36 tussen Spier en Hoogeveen is met ingang van vandaag verdwenen.Ga je op reis met het openbaar vervoer? Maak dan gebruik van de reisplanner van NS Arriva of Qbuzz