Ennio uit Valthermond grijpt naast titel voor mooiste man van de wereld Ennio haalde de vijfde plaats (foto: Screenshot Supranational)

Hij is de mooiste man van Nederland, maar niet de mooiste van de wereld. Ennio Fafieanie uit Valthermond is vijfde geworden tijdens de verkiezing voor de titel Mister Supranational in Polen.