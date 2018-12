Deel dit artikel:













Kinderen uit Alteveer mogen voor koningin Máxima optreden Leerlingen van de Wegwijzer in Alteveer (foto via messagefrommars.nl)

Kinderen van basisschool De Wegwijzer in Alteveer mogen deze maand optreden voor koningin Máxima.

De leerlingen wonnen de finale van het televisieprogramma Lang Leve de Muziek Show. In dat programma strijden wekelijks twee scholen uit één provincie tegen elkaar. Muziek is de rode draad in het programma. De kinderen van De Wegwijzer kwamen als winnaar uit de bus.



Kerst Muziekgala

De winnaars van elke provincie vormen een grote schoolband en treden op tijdens het Kerst Muziekgala 2018 in de Brabanthallen in Den Bosch.



Koningin Máxima is daarbij als erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas. Het concert wordt op Tweede Kerstdag uitgezonden op NPO1.