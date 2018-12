TT van Assen op plek twee best bezochte MotoGP-races

De TT van Assen was dit jaar bijna de best bezochte MotoGP-race van de wereld.

Assen moet alleen het circuit in Le Mans (Frankrijk) laten voorgaan, schrijft gpupdate.net . Dit jaar kwamen meer motorsportliefhebbers dan ooit naar de circuits om de races te bekijken. In totaal hebben dit jaar 2,8 miljoen mensen een van de negentien MotoGP-races bezocht. Het oude record dateerde uit 2015, met 2,7 miljoen.Op de TT-zondag in juli van dit jaar kwamen 105.000 mensen af. Het totale TT-weekend trok 167.170 bezoekers naar Assen. De race in Assen werd gewonnen door Marc Marquez