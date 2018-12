Don Diablo is sprakeloos na show in uitverkocht AFAS Live

Dj en producer Don Diablo uit Dalen had gisteren de avond van zijn leven. Hij mocht optreden in een uitverkocht AFAS Live in Amsterdam.

"Holy shit. Ik heb net de grootste soloshow van mijn leven gedaan. We hadden het maanden van tevoren al uitverkocht.""We hebben gedanst, gelachen, gehuild en we hebben herinneringen voor het leven gemaakt. Ik ben echt sprakeloos, ik hou zoveel van jullie", schreef Diablo na zijn optreden op sociale media. De Drent stond 4,5 uur lang op het podium.Diablo speelde zijn langste eigen set ooit, inclusief remixes en zijn bekendste nummers. Het optreden viel in de smaak bij fans. "Dit is de beste dag van mijn leven. Jij bent de eerste artiest die me laat huilen. Jij laat me precies zien waarom werken in de muziekindustrie zo ontzettend mooi is en waarom je nooit je dromen moet opgeven", zo reageert iemand op de Instagrampagina van Don Diablo Een andere fan kwam zelfs vanuit Australië naar Amsterdam, om bij de show te zijn.De dj en producer uit Dalen mag zich rekenen tot de beste dj's ter wereld. Hij staat zevende op de ranglijst van de DJ Mag 100 . Die lijst wordt gezien als dé verkiezing van de beste dj van het jaar. Daarnaast is hij ook de meest gedraaide dj Deze week lanceerde Don Diablo nog zijn nieuwe single. Volgend jaar komt hij met een nieuw album.