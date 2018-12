Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Liveblog: Strijdvaardig Emmen verliest geflatteerd van Feyenoord [afgelopen] Volg FC Emmen - Feyenoord van minuut tot minuut

VOETBAL - Geen Robin van Persie, maar wel Tonny Vilhena, Jordy Clasie en Steven Berghuis in de basis bij Feyenoord vanmiddag. De Rotterdamse club is de eerste club van de traditionele top 3 die in competitieverband in Emmen op bezoek komt.





Volg het duel



Feyenoord is de huidige nummer 3 van de eredivisie, terwijl Emmen op plek 14 staat.Volg het duel live op Radio Drenthe of via de liveblog van minuut tot minuut...