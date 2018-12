Deel dit artikel:













Drie gewonden bij botsing in Lhee Een persoon zat bekneld in de auto (foto: Persbureau Meter) Twee mensen worden nagekeken in de ambulance (foto: Persbureau Meter) Bij het ongeluk is ook een hond gewond geraakt (foto: Persbureau Meter)

Twee auto's zijn vanmiddag tegen elkaar gebotst in Lhee, vlakbij Dwingeloo. Hierbij raakten drie mensen gewond.

Een van hen zat bekneld in de auto. Alle drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.



In één van de auto's zaten ook twee honden. De dierenambulance was daarom ook ter plaatse. Eén van de honden zou gewond zijn geraakt bij het ongeluk.