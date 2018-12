Deel dit artikel:













Alcides verder met hoofdtrainer Niemer De Meppelers houden vertrouwen in de technische staf (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Hoofdklasser Alcides gaat verder met hoofdtrainer Wilko Niemer (39). Dat heeft de club in de rust van het thuisduel tussen de Meppelers en Hollandia bekend gemaakt.

Wilko Niemer tekent bij tot en met de zomer van 2020. Vorig seizoen werd hij aangesteld als hoofdtrainer van Alcides. Daarvoor maakte de dertiger indruk bij De Weide. "De ambities tussen de club en mijzelf stroken. We willen in de hoofdklasse blijven", licht Niemer toe. "Ook willen jeugdspelers inpassen."



Ook assistent Dennis Meadows en keeperstrainer Danny Schrijer verlengen bij de geel-zwarten. Zo houdt Alcides vertrouwen in de volledige technische staf. "We zijn er op tijd uitgekomen. Dat is voordelig, omdat je al bezig kunt met - bijvoorbeeld - de selectie voor het nieuwe seizoen", besluit Niemer.



Negende

Alcides bezet na veertien wedstrijden de achtste plaats in de hoofdklasse A. De formatie van Niemer heeft eenentwintig punten.