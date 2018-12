Deel dit artikel:













FC Emmen houdt lang vol, maar verliest ruim van Feyenoord Berghuis in duel met Anco Jansen. De Feyenoorder groeide uit tot de man of the match in Emmen (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen deed het een uur lang uitstekend tegen Feyenoord, maar ging toch nog fors onderuit tegen de nummer 3 van de eredivisie: 1-4.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Steven Berghuis nam de Rotterdamse club met twee goals en een assist bij de hand in de uitverkochte Oude Meerdijk.



16e plaats

Door de nederlaag is Emmen gezakt naar de 16e plaats in de eredivisie met 14 punten uit 15 duels. Dat zijn er evenveel als FC Groningen en PEC Zwolle, maar die ploegen hebben een beter doelsaldo.



Felle start FC Emmen

|FC Emmen startte geconcentreerd, fel en vol bravoure tegen de nummer 3 van de eredivisie. De eerste kansen waren ook nog eens voor de Drenten. Caner Cavlan kreeg de beste, maar zijn schot werd gekeerd door Justin Bijlow. De tweede was voor Alexander Bannink, maar de aanvallende middenvelder kwam net niet lekker uit met zijn passen en kon niet vol uithalen.



Eerste kans Feyenoord

Na zo'n twintig minuten kreeg ook Feyenoord de eerste kans en dat was ook een grote. Steven Berghuis mocht vrij volleren, maar zijn inzet ging ver over.



Scherpen

Vanaf dat moment raakte Emmen de overtuiging een beetje kwijt en drong Feyenoord de Drentse club achteruit. Maar vanaf dat moment kon Kjell Scherpen zijn kwaliteiten tonen. Met twee geweldige reddingen behoedde hij zijn ploeg voor een achterstand. Twee keer mocht Tonny Vilhena uithalen, maar twee keer redde Scherpen geweldig. Overigens was de doelman bij de eerste poging van Vilhena kansloos in de rebound, maar Jens Toornstra knalde de bal op de paal.



Cavlan raakt de lat

In de slotfase van de eerste helft kroop Emmen toch weer een beetje uit haar schulp en had de ploeg bijna geluk toen een voorzet van Caner Cavlan bijna achter Bijlow in de goal verdween. De bal belandde echter op de lat.



Berghuis `

Ook in het eerste kwartier na rust bood FC Emmen de Rotterdammers uitstekend tegenstand, maar daarna startte de Steven Berghuis-show. Met twee goals schoot hij Feyenoord in een tijdsbestek van 8 minuten naar 0-1 en 0-2. Overigens had er drie moeten maken in die fase, maar een strafschop (na een overtreding van Tim Siekman in de 16) was niet aan de aanvaller besteed. Berghuis raakte de paal.



Hoop

Een vrije bal van Anco Jansen ging er rechtstreeks in en een minuut na de 0-2 was Emmen terug in de wedstrijd en kwam de hoop op een stunt weer terug. Maar die hoop vervloog al snel. Berghuis zette na een sublieme actie invaller Orkun Kökcü vrij voor de goal en de oud-jeugdspeler van FC Groningen schoot simpel binnen: 1-3.



Op jacht

De mannen van Lukkien gingen onverstoord door met vechten voor een beter resultaat. Bijna kwam de spanning terug, maar twee inzetten van invaller Jafar Arias gingen net langs de verkeerde kant van de paal. Geen 2-3 dus, maar uiteindelijk wel de 1-4. Een overtreding van Bijl betekende de tweede strafschop voor Feyenoord en deze werd wel benut. Tonny Vilhena tekende voor dat slotakkoord.