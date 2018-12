Turbulente middag voor winnend Alcides

VOETBAL - Alcides heeft in de hoofdklasse A een benauwde thuiszege geboekt op Hollandia: 4-3. De Meppelers waren 87 minuten lang heer en meester, maar moesten in de slotfase plots drie tegengoals slikken.

Met een hattrick hielp Wahid Shimeri Alcides in rustig vaarwater. In de tachtigste minuut deed Bjorn Rellum daar met de 4-0 een schepje bovenop. Na een fraaie tegentreffer van Hollandia zat hoofdtrainer Wilko Niemer nog steeds comfortabel op de bank. "De 4-2 volgde snel en zorgde wel voor zenuwen", vertelt de hoofdtrainer na het laatste fluitsignaal."Er was heel lang geen vuiltje aan de lucht. Hollandia geloofde er niet in en speelde zelfs slecht. Vijf minuten voor tijd komen ze op twee goals en blijven wij de ballen lukraak naar voren schieten. Toen de 4-3 viel werd ik boos, maar gelukkig klonk - ondanks dat de scheidsrechter het heel spannend maakte - op tijd het eindsignaal."Door de winstpartij klimt Alcides een plekje. De geel-zwarten zijn na veertien duels terug te vinden op de achtste plaats in de hoofdklasse A. In de rust maakte de hoofdklasser uit Meppel bekend een jaar te verlengen met de technische staf.