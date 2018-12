Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hoogeveen raakt koppositie in slotminuut kwijt Hoogeveen wordt van de koppositie afgetrapt door SDO. (Foto: RTV Drenthe/Archief)

VOETBAL - Na veertien speelronden is vv Hoogeveen haar koppositie in de hoofdklasse A kwijt. De ploeg van trainer Nico Haak moest vanmiddag in het uitduel tegen SDO in de slotminuut van de wedstrijd genoegen nemen met een verliespartij.





Razendsnelle achterstand

Al binnen tien minuten zagen de elf van Haak twee tegengoals het net invliegen. Glenn Hemmers en Jesse van Huisstede tekenden voor de treffers en deden Hoogeveen dus al snel pijn. Na ruim een kwartier spelen zorgde Daniël Manting ervoor dat de gasten terug in de wedstrijd kwamen.



Niet veel later moesten de Hoogeveners opnieuw met een tegentreffer genoegen nemen. Jesse van Huisstede maakte de 3-1 en daarmee zijn tweede van de middag. Op slag van rust verzorgde Levon van Dijk de 3-2.



Tien man

In de beginfase van de tweede helft moest Hoogeveen met tien man verder. Thomas Reinders ontving zijn tweede gele kaart en kon de wedstrijd verlaten. Ondanks de ondertalsituatie zorgden de bezoekers ervoor op gelijke hoogte te komen met SDO, door een eigen doelpunt van de thuisclub.



Met al bijna een punt in de tas gestoken te hebben moest Hoogeveen in de slotminuut van de wedstrijd toch buigen voor de tegenstander. Joost Heerschop schoot SDO naar 4-3 en deelde een klap uit aan Hoogeveen.



Meer amateurvoetbal:

- Turbulente middag voor winnend Alcides

- Beilen omhoog na winst op laagvlieger Zuidwolde

- Succesvolle inhaalactie VKW in Winschoten

- Uitslagen en standen zondagvoetbal De Hoogeveners stonden in de slotfase van de tweede helft nog met 3-3 gelijk, maar uiteindelijk zorgde Joost Heerschop ervoor dat de ploeg zonder een punt huiswaarts kon.Al binnen tien minuten zagen de elf van Haak twee tegengoals het net invliegen. Glenn Hemmers en Jesse van Huisstede tekenden voor de treffers en deden Hoogeveen dus al snel pijn. Na ruim een kwartier spelen zorgde Daniël Manting ervoor dat de gasten terug in de wedstrijd kwamen.Niet veel later moesten de Hoogeveners opnieuw met een tegentreffer genoegen nemen. Jesse van Huisstede maakte de 3-1 en daarmee zijn tweede van de middag. Op slag van rust verzorgde Levon van Dijk de 3-2.In de beginfase van de tweede helft moest Hoogeveen met tien man verder. Thomas Reinders ontving zijn tweede gele kaart en kon de wedstrijd verlaten. Ondanks de ondertalsituatie zorgden de bezoekers ervoor op gelijke hoogte te komen met SDO, door een eigen doelpunt van de thuisclub.Met al bijna een punt in de tas gestoken te hebben moest Hoogeveen in de slotminuut van de wedstrijd toch buigen voor de tegenstander. Joost Heerschop schoot SDO naar 4-3 en deelde een klap uit aan Hoogeveen.