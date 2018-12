Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Snertdag: snertweer maar toch gezellig Maak van je snertdag een feestdag (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe) Chef-kok Jan Sijbring van Eetcafé Groothuis in Emmen bezig met het bereiden van de snert (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe) Hein IJpelaar uit Emmen is een van de deelnemers aan de snertdag (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

Maak van je snertdag een feestdag. Dat is het motto van de Nationale Snertdag, die dit jaar voor de tweede keer wordt gehouden op 73 locaties in het hele land voor meer dan duizend deelnemers. In Drenthe gaat het om drie locaties: 't Wapen van Drenthe in Assen, Eetcafé Groothuis in Emmen en Eetcafé De Beurs in Meppel.

Geschreven door Petra Wijnsema

De Nationale Snertdag is een initiatief van de sociale app Klup en heeft tot doel mensen met elkaar te verbinden. Want voor veel mensen is december geen feestmaand omdat ze die dagen alleen door moeten brengen.



Wegvallende sociale contacten

Hein IJpelaar uit Emmen is één van de deelnemers. Hij meldde zich aan bij de app Klup toen zijn vrouw was overleden. "Voordat ze overleed was ik een tijd mantelzorger. En dan verlies je toch voor een deel je sociale contacten. Nadat ze was overleden moest ik de draad weer oppakken. Dat dat deed ik eerst door lokale evenementen te bezoeken in de buurt. Bij één van die evenementen hoorde ik over Klup. En toen heb ik mij aangemeld," zegt de 73-jarige IJpelaar.



Sociale kring vergroot

Door de activiteiten die Klup organiseerde leerde hij mensen kennen en via die mensen weer andere mensen. "Langzaam is mijn kring steeds groter geworden," zegt hij. Het leukste wat hij tot nu toe via Klup heeft gedaan is een reis naar Lefkas. "Daar heb ik aan paragliden gedaan. Dat is niet meteen iets dat je associeert met iemand van 73 jaar," glundert hij.



Donkere decemberdagen

Bij Eetcafé Groothuis zijn vanmiddag 17 deelnemers. "Wij werden benaderd of we mee wilden doen. En omdat er tijdens de decembermaanden mensen zijn die iemand hebben verloren of om een andere reden alleen zijn, konden wij niet anders dan ons aansluiten bij dit leuke initiatief," zegt chef-kok Jan Sijbring.



Wat Sijbring betreft blijft het niet bij één keer. "Zeker voor herhaling vatbaar," aldus Sijbring.



De sociale app Klup is beschikbaar via www.kluppen.nl.