Jetta Klijnsma in kerstmusical: Ik hoop op een hoog vrede op aarde gevoel Commissaris van de koning Jetta Klijnsma speelt mee in de musical (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe) Elk jaar is er plek voor een bekende Drent op de bühne (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe)

In de Rooms-Katholieke Kerk in Emmer-Compascuum werd vandaag voor de elfde keer de jaarlijkse kerstmusical opgevoerd. Elk jaar is er plek voor een bekende Drent op de bühne. Dit jaar is de eer aan commissaris van de koning Jetta Klijnsma.

Geschreven door Jeroen Willems

“Het lijkt me ontzettend mooi om te doen. Ik heb het script gelezen en we gaan het met heel veel mensen samen doen. Het lijkt me dus ook een feestje vanmiddag”, aldus Klijnsma.



Alle kanten op

In Emmer-Compascuum wordt elk jaar een nieuwe voorstelling gemaakt, maar wel met bekende personages. “De laatste vijf jaar schrijven we de musical zelf. We maken dan gebruik van de klassieke figuren, maar het kan alle kanten op gaan. We hebben ook wel eens de klassieke figuren gehad in de moderne tijd, met Facebook en Instagram en noem maar op”, zegt regisseur Erik Meijer.



Klijnsma komt een uur voor de voorstelling aan in Emmer-Compascuum. Ze moet dan nog oefenen. “Ik heb geen enorm grote rol hoor. Ik ben ook een beetje behang op het toneel, maar het is natuurlijk helemaal leuk om mee te mogen doen“, zegt een enthousiaste Klijnsma. In de musical zitten veel liedjes en ook Klijnsma zal meezingen. “Als ik een refreintje mee kan pikken zal ik dat niet laten.”



Alle vertrouwen

Regisseur Erik Meijer heeft alle vertrouwen in Klijnsma. “Ze gaat het ongetwijfeld goed doen. We hebben er natuurlijk voor gezorgd dat ze niet heel veel tekst hoeft te zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat ze niet de tijd heeft om hier vijf zondagochtenden naar toe te rijden. Maar net als bijvoorbeeld eerder burgemeester Cees Bijl heb ik alle vertrouwen in Klijnsma”, aldus Meijer.



Klijnsma speelde haar rol formidabel en zong af en toe ook een stukje mee. De musical werd bekeken door zo’n vijfhonderd bezoekers. De toegang was gratis.