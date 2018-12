Deel dit artikel:













De vijfde klasse F: De Zwarte Parel van de Nederlandstalige muziek Zo maar in de vijfde klasse F: volkszanger Orlando Uitenwerf (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Bobby Veldman, Ronald Juurlink, Damien Pol en nog een Demien Pol. Maar dan die van NKVV. De vijfde klasse F bestaat voor een groot deel uit nietszeggende namen, met zwijgende voeten. Bij NWVV is dat anders. Waar een rijzende ster rondloopt: volkszanger Orlando Uitenwerf.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Bij Sparta Rotterdam en Dordrecht '90 rook hij aan het betaald voetbal en in het shirt van de amateurs van DHZ maakte hij als goaltjesdief veel indruk. Na onder meer een jaar als hoofdtrainer bij WKE'16 is Orlando Uitenwerf neergestreken bij NWVV.



Op zaterdagmiddag hobbelt 'Ollie', zoals veel mensen Uitenwerf noemen, in het blauw-zwart van NWVV uit Nieuw-Weerdinge rond. Als hij geen optreden heeft, tenminste. Sinds twee jaar is Uitenwerf in te huren als volkszanger. "Het begon na een overwinning in de kantine. Ik pakte de microfoon en het sloeg aan. Het was een groot feest."



Eenmansbedrijf

De goaltjesgetter van weleer is in te huren als 'De Zwarte Parel van de Nederlandstalige muziek'. "Ik ben een eigen imperium aan het opbouwen. Een eenmansbedrijf", lacht Uitenwerf. "Weet je wat ik zo mooi vind? Dat je mensen blij kunt maken. Mensen kunnen zo blij worden van Nederlandstalige muziek."



En dat loopt zo maar rond in de geadopteerde vijfde klasse F, waar NWVV is terug te vinden in het linkerrijtje. Uitenwerf heeft zijn sporen in de sport allang verdiend. En geeft deze in de midweek weer uit bij NWVV. "Iedere woensdagavond kaarten we in de kantine van de club. Om elf uur gaan we pizza's bestellen. En shoarma bestellen. Alles wat we eraf getraind hebben, komt er snel weer bij."



Twee goals

Zaterdagmiddag boog NWVV in Geesbrug met 5-4 voor kampioenskandidaat VCG. Uitenwerf scoorde twee keer. Het is bijzaak voor de Surinamer. "Mijn droom is het Ziggo Dome halen", gniffelt Uitenwerf, terwijl zijn gouden tand glimt. "Dat zou voor mij geweldig zijn."