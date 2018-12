Beilen klimt plek na winst op laagvlieger Zuidwolde

VOETBAL - Beilen is een plek gestegen in de tweede klasse L. De ploeg van trainer Erik de Jong won in een Drents onderonsje van Zuidwolde: 3-1.

De zege van Beilen kwam moeizaam tot stand. Halverwege de eerste helft nam Zuidwolde verrassend de leiding. Na een hoekschop kopte Joris de Roo een voorzet van Bas Hempen via de paal binnen. De treffer deed de nummer voorlaatst van de ranglijst zichtbaar goed. Slechts enkele minuten later lonkte de 0-2, maar deze keer belandde een kopbal in het zijnet.Beilen kwam op slag van rust op gelijke hoogte. Op aangeven van Mathijs Steenbergen zorgde Koen Hollemans met een kopbal voor de 1-1. Beilen drukte in de eerste fase van de tweede helft door en dwong prima kansen af via Frank Polman, Rick Koops en Bertus Wolters. Zuidwolde-doelman Sjors van der Weide had echter telkens een goede redding in huis.Na ruim een uur spelen deden de gasten weer in aanvallend opzicht van zich spreken. Martijn Spijkerman kreeg een vrije schietkans, maar ook Beilen-keeper Jacco Lamberts stond zijn mannetje. In de 71ste minuut kwam de thuisclub voor het eerst op voorsprong. Aanvoerder Wolters kopte de 2-1 tegen het net.Zuidwolde kreeg daarna een uitgelezen kans om de balans te herstellen. Berghuis omspeelde Lamberts en kon de bal in een leeg doel schuiven, maar hij besloot een combinatie aan te gaan en zag de aanval op niets uitlopen. Ook Beilen hielp daarna een grote kans om zeep. Koops mikte de bal vogelvrij tegen de onderkant van de lat.Beilen scoorde op de valreep toch een derde keer. Invaller Haryan Velthuis bepaalde de eindstand op 3-1. Dankzij de overwinning klimt Beilen naar de zesde plaats van de ranglijst. Zuidwolde blijft op de dertiende positie in degradatienood.