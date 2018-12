VKW buigt achterstand om in ruime zege in Winschoten

VOETBAL - VKW heeft WVV in Winschoten een kopje kleiner gemaakt: 3-7. De formatie van Bas Nibbelke poetste in de eerste klasse F een 2-1 achterstand weg.

Na een goed half uur spelen moest VKW op Gronings grondgebied twee tegendoelpunten incasseren. Anjo Willems en Jonas Nijland hielpen de gasten uit Westerbork nog voor rust aan de goede kant van de score."In de kleedkamer was ik pissig", vertelt hoofdtrainer Bas Nibbelke. "Het was gewoon niet goed. Onze doelman Martijn Mulder heeft ons in de eerste helft op de been gehouden." Over de tweede helft was Nibbelke meer te spreken. "Vooral de 2-3 van Jonas Nijland was écht fantastisch."Na de pauze maakten achtereenvolgens Frits Nijstad, nog eens Nijstad en een speler van WVV in eigen doel aan de spanning in het treffen in de eerste klasse F een eind (2-6). Uiteindelijk klonk bij 3-7 het eindsignaal. "Je kunt wel stellen dat er aan weerskanten slecht werd verdedigd", lacht Nibbelke."Dit zijn heel mooie punten", besluit de hoofdtrainer van VKW. "Winnen in Winschoten is lastig." De ploeg uit Westerbork is terug te vinden op de vijfde plaats.Competitiegenoot Nieuw Buinen verloor op eigen veld van de amateurs van Heerenveen. In de 59ste minuut maakte Robin de Boer namens de gasten uit Friesland de enige treffer van de wedstrijd. Met vijf punten uit elf duels blijft Nieuw Buinen de hekkensluiter van de eerste klasse F.