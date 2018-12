Deel dit artikel:













Tom Hendrikse 47e bij debuut EK cross Tom Hendrikse eindigt 47e tijdens zijn debuut op het EK cross. (Foto: website Tom Hendrikse)

HARDLOPEN - Tom Hendrikse (20) uit Assen is vanmiddag als 47e geëindigd bij zijn debuut in het EK cross in Safaripark Beekse Bergen in Tilburg.

Hendrikse plaatse zich voor het EK tijdens de Warandeloop. Hij was de derde Nederlander in de categorie tot 23 jaar. In totaal deden er 92 heren in de categorie tot 23 jaar mee.