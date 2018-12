Deel dit artikel:













Burenruzie tussen BEW en Old Forward eindigt onbeslist De wedstrijd tussen BEW en Old Forward eindigt in 2-2

VOETBAL - De burenruzie in de Vijfde Klasse A tussen BEW uit Vledder en Old Forward uit Wilhelminaoord is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Daar was vooral de thuisploeg content mee, want Old Forward had de wedstrijd in de tweede helft kunnen beslissen.

Door het gelijke spel staat BEW (Blauw en Wit) nu op de vierde plek. Old Forward zakt zelf een plekje op de ranglijst, omdat VV Vilsteren zijn wedstrijd won en steeg naar de vijfde plek.



Eerste helft

In de eerste helft had Old Forward de betere kansen. BEW, dat vorige week nog knap gelijkspeelde tegen koploper Hoonhorst, kwam niet aan voetballen toe. Jacob Room zette de ploeg uit Wilhelminaoord via een strafschop op voorsprong, nadat hij onderuit werd gehaald door Robin Bouwhuis.



Vlak voor rust zette aanvoerder Room Old Forward zelfs op 0-2. Doelman Hylke Kemkers werd verrast in de korte hoek. BEW zette daar alleen een slap schot van Daan Pit tegenover.



BEW toch gelijk

Na de thee hadden Room, Maik Scheltema de 0-3 op de schoen, maar doelman Kemkers was een sta in de weg. Na zestig minuten waren de gasten moe gestreden en daar kon BEW van profiteren. Eleveld en Stam zorgden voor de 2-2 eindstand. De ploeg uit Vledder leek ook nog te winnen, maar dat was uiteindelijk te veel van het goede.