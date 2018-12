Deel dit artikel:













Handbaldames overtuigen tegen Roemenië, geen speelminuten Freriks Merel Freriks uit Emmen zag de nationale handbalploeg overtuigen tegen Roemenië (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De nationale handbalploeg heeft uitstekende zaken gedaan op het EK in Frankrijk. In de hoofdfase werd Roemenië met 29-24 geklopt. Merel Freriks uit Emmen bleef zestig minuten lang op de bank.

In Nancy werd medekoploper Roemenië, beide landen namen vier punten mee uit de poulefase, aan banden gelegd. Na 11-10 bij rust overtuigde Nederland in het derde kwartier van de partij (21-13).



Freriks

Merel Freriks bleef de hele wedstrijd op de bank. De jongeling uit Emmen kwam tijdens het vorige EK-duel van Oranje wel in actie. Tegen Kroatië scoorde Freriks vijf doelpunten.



Parijs

Nederland vervolgt dinsdagavond het EK. Om 21:00 wordt Noorwegen getroffen. De top-2 in groep 2, waar zes landen actief zijn, plaatst zich voor het finaleweekend in Parijs.