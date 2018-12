Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onze Club met veel kansen, veel regen en een 'Zwarte Parel' Bekijk nu de uitzending van Onze Club

VOETBAL - Achilles 1894 - MSC is de 'wedstrijd van de week' in Onze Club. De confrontatie tussen de twee Drentse middenmoters in de zondaghoofdklasse werd zaterdagavond gespeeld op een kletsnat veld in Assen.





BEW - Old Forward is de burenruzie in de zondag vijfde klasse F waar de camera van Onze Club bij aanwezig was.



De uitzending wordt afgesloten met de zingende spits van NWVV, 'Ollie' Uitenwerf. De 'Zwarte Parel' van de Nederlandstalige muziek'. "Ik ben een eigen imperium aan het opbouwen. Een eenmansbedrijf", lacht Uitenwerf. "Weet je wat ik zo mooi vind? Dat je mensen blij kunt maken. Mensen kunnen zo blij worden van Nederlandstalige muziek."



Bekijk nu: De uitzending van Onze Club Nat was het sowieso dit weekend. Ook bij HZVV - Noordscheschut, de derby van de gemeente Hoogeveen in de zaterdag 1e klasse E én bij SWZ Sneek - vv Emmen, de topper in de zondag 1e klasse F.BEW - Old Forward is de burenruzie in de zondag vijfde klasse F waar de camera van Onze Club bij aanwezig was.De uitzending wordt afgesloten met de zingende spits van NWVV, 'Ollie' Uitenwerf. De 'Zwarte Parel' van de Nederlandstalige muziek'. "Ik ben een eigen imperium aan het opbouwen. Een eenmansbedrijf", lacht Uitenwerf. "Weet je wat ik zo mooi vind? Dat je mensen blij kunt maken. Mensen kunnen zo blij worden van Nederlandstalige muziek."