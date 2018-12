Einde dreigt voor standaardteam FDS: Bestuur weet van niets

VOETBAL - Het eerste elftal van FDS uit Havelterberg ging gistermiddag in Koekange met 1-4 onderuit tegen Vitesse’63 in de 4e klasse E. Maar bij de ploeg uit de Havelterberg zijn er momenteel heel andere zorgen. Het is namelijk zeer onzeker of FDS volgend seizoen door kan gaan met een standaardelftal.

