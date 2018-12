Deel dit artikel:













Geparkeerde auto rolt Nieuwediep in De auto belandde in het Nieuwediep (foto: Van Oost Media)

In Nieuwediep is vanavond een auto het water in gereden, nadat de bestuurster vergeten was de handrem erop te zetten.

De auto stond op de oprit, en normaal gesproken zet de eigenaresse het voertuig altijd in de versnelling als ze parkeert. Dit keer was ze dat vergeten, met als resultaat dat de auto achteruit de oprit af is gerold, zo het Nieuwediep in.



De politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse, maar omdat er niemand in de auto zat hebben ze geen actie ondernomen. De auto wordt uit het water gehaald en afgesleept door een bergingsbedrijf.