Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Buitenbrandje in Emmen snel onder controle Wat er precies in de fik stond is niet bekend (foto: De Vries Media)

Aan de Peyserhof in Emmen heeft de brandweer vanavond een buitenbrand geblust. De brand is vermoedelijk aangestoken.

Wat er precies in brand stond is niet bekend. De politie heeft nog gezocht in de wijk, maar kon geen verdachte vinden. Na een kwartiertje blussen kon de brandweer weer naar huis.