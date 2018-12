Reacties FC Emmen na nederlaag tegen Feyenoord: Ietwat geflatteerd

VOTEBAL - Een uur lang bood FC Emmen meer dan prima tegenstand tegen de nummer 3 van de eredivisie, maar na negentig minuten stond er toch een duidelijke 1-4 op het scorebord.

Dan kan ik wel een lekker gevoel hebben over mijn eigen optreden, maar je koopt er niets voor. We verliezen gewoon dik. Kjell Scherpen, doelman FC Emmen

Ik was het er gewoon niet mee eens en ik vind dat ik als aanvoerder dat ook mag zeggen. Dat Van Boekel me dan geel geeft vind ik eerlijk gezegd een zwaktebod. Anco Jansen, aanvoerder FC Emmen die geel kreeg na commentaar op de leiding bij twee strafschoppen

Met name Vilhena en Berghuis hebben ons pijn gedaan in de omschakeling met de ruimtes die we lieten na de 1-2. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

We blikten met doelman Kjell Scherpen, aanvoerder Anco Jansen en trainer Dick Lukkien terug op het duel op De Oude Meerdijk.Kjell Scherpen hield zijn goal knap lang schoon, maar was in het laatste half uur kansloos op de inzetten van Berghuis, invaller Kökcü en de strafschap van Vilhena. "Dan kan je wel een lekker gevoel hebben dat je redelijk hebt gekeept, maar uiteindelijk verliezen we gewoon met 4-1. Daar koop je niets voor. Ja, wellicht word ik bij jullie weer 'man of the match' en krijg ik weer een blk bruine bonen."Aanvoerder Anco Jansen, de maker van de enige Emmen-goal, was na afloop ook niet ontevreden over het spel van zijn team. "Ik denk dat onze strijdwijze goed was. Met wat geluk hadden we op voorsprong kunnen komen in de eerste helft en misschien waren onze kansen op een resultaat dan groter geweest. Nu maakt de individuele kwaliteit uiteindelijk het verschil. Die 1-0 van Steven Berghuis is echt heel knap. Hoe hij die bal schiet is technisch heel goed. Hij maakte het verschil vandaag." Jansen had meer moeite met de strafschoppen die Emmen tegen kreeg. "Ik vond ze beide heel zwaar. Ik moet wel zeggen dat ik de beelden nog niet heb terug gezien, maar zeker de tweede was absoluut geen strafschop." De captain van de Drentse club kreeg voor commentaar bij die tweede penalty een gele kaart. "Dat vind ik echt een zwaktebod. Ik was het er niet mee eens en dat mag ik als aanvoerder toch ook laten weten.]"De wedstrijd liep eigenlijk wel zoals we hadden gehoopt", aldus Dick Lukkien. De oefenmeester had het liefst gehoopt op een vroege treffer, maar de 0-0 was ook oké. "Ik heb in de rust ook gezegd dat we zo door moesten gaan. Hoe langer het dan zou duren en in het achterhoofd hun drukke programma van de afgelopen week, hoe meer kansen er zouden komen. Maar door één moment in de 62e minuut, een moment van een beetje pech, kantelt het duel." Na de aansluitingstreffer van Jansen (de 1-2) hoopte Lukkien met wat aanvallende wijzigingen er nog een punt uit te slepen, maar van de geboden ruimte in de omschakeling maakte Feyenoord dankbaar gebruik. "Met name Vilhena en Berghuis deden ons daarin heel veel pijn."