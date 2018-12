Drenthe Toen #14: De Nieuwe Drentse Volksalmanak en het landgoed Bosch en Vaart

De Nieuwe Drentse Volksalmanak is uit. In deze editie extra aandacht voor de Koloniën van Weldadigheid. Een redacteur komt vertellen over de inhoud van het nieuwe boek. Daarnaast gaan we met de historische stoomboot De Vereniging Drie het water op in Meppel en praten we over het landgoed Bosch en Vaart bij Vries. Ook gaan we het weer over dieren in de geschiedenis hebben. Deze keer zijn kraanvogels aan de beurt en terloops hebben we het over een ooievaar met een houten poot.

- De nieuwe Drentse Volksalmanak is uit. In deze editie staan de Koloniën van Weldadigheid centraal. Jan Bos, gepensioneerd archivaris zit in de redactie. Hij vertelt over de Nieuwe Drentse Volksalmanak.- Aaldert slaat een krant uit 1936 open en vindt een artikel met wat 'praktische wenken voor de huisvrouw'. In het stuk staan wat tips, zoals het weghalen van inkt uit hout en hoe je de smaak van levertraan kunt verbeteren.- In het RONO-archief vonden we een reportage over allerlei nieuwigheden, zoals verschillende stoffen en waspoeders. En wat de luisteraars er in die tijd precies mee aan moesten. Hitjo D. Schut, Geesje Been en Hans Heijting geven een overzicht.- De historische stoombootkade in Meppel is een stuk completer. Het stoomschip De Vereniging Drie kreeg een permanente ligplek in de stad. We voeren een stukje mee op het historische schip.- In onze serie 'Verdwenen huizen van stand' gaan we naar het huis Lemferdinge in de buurt van Eelde. Paul Brood vertelt over de geschiedenis van het landgoed.- De tweede helft van de 19de eeuw is een gouden tijd om grond te kopen in Drenthe. De Groninger bonthandelaar Hermannus Georgius Inden laat zijn buitenverblijf bouwen aan het Noord-Willemskanaal bij Vries. Het landgoed is nu in handen van Pieter Battjes. Hij vertelt over het landgoed samen met schrijver Bertus Boivin.- De kraanvogels zijn terug in Drenthe. Ooit waren de dieren nog meer een bezienswaardigheid dan tegenwoordig. Zo erg dat ze zelfs in de dierentuin stonden, samen met een ooievaar met een houten poot. Echt.- Paul Brood en Lydia Tuijnman kwamen tijdens hun tocht langs het huis van Rheebruggen een mysterieus heuveltje tegen. Het heuveltje herinnert Brood aan een rijmpje, maar hij is een paar regels vergeten. Welke luisteraar kan hem helpen?- In het RONO-archief vonden we een reportage uit 1975 over de illegale jacht. Peter de Bie sprak met jachtopzieners en stropers.- In het boek 'Jeugdherinneringen' schreef Wiebe Kruijer 300 pagina's vol verhalen over zijn jeugd. Robbert Oosting draagt voor uit het werk van Kruijer.Jan Bos -Arko Woudenberg -Karin van der Lei -Paul Brood -Pieter Battjes -Bertus Boivin -Henk Luning -Sophie Timmer