Bas Dost bovenaan topscorerslijst in Portugal Bas Dost viert zijn tweede goal van de avond tegen CD Aves. (foto:EPA/MIGUEL A. LOPES)

VOETBAL - Door twee goal in het met 4-1 gewonnen thuisduel tegen CD Aves is Sporting Portugal-spits Bas Dost de topscorer in de Portugese competitie.

Dost scoorde tegen Aves de 1-1 (strafschop) en kort na rust de 3-1.



Door de zege staat Sporting tweede in de Primeira Liga, twee punten achter koploper FC Porto.







Knap

De cijfers van Bas Dost zijn extra knap omdat de aanvaller de eerste anderhalve maand van de competitie moest missen vanwege een hamstringblessure.



