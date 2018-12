Drie autobranden in Hoogeveen en Hollandscheveld

In Hoogveen en Hollandscheveld hebben afgelopen nacht drie autobranden gewoed.

In de Hoogveense wijk Krakeel brak rond half vijf brand uit in twee auto's die geparkeerd stonden aan de Regulus. Toen de brandweer erbij kwam, sloegen de vlammen al uit de wagens en was er geen redden meer aan. De politie houdt rekening met brandstichting.Dat geldt ook voor een autobrand in Hollandscheveld, eerder in de nacht. Een bedrijfsauto, die bij een huis aan het Zuideropgaande geparkeerd stond, raakte flink beschadigd.De eigenaar werd wakker van een harde knal en had de brand, met hulp van de brandweer, snel onder controle. De politie denkt aan brandstichting omdat het vuur bij een van de voorwielen is ontstaan.Gisteravond raakte verderop in het dorp, aan het Hoekje, een auto beschadigd. Dat gebeurde doordat een brievenbus van PostNL, die er vlakbij stond, ontplofte. De eigenaresse van de auto zette een boos bericht op Facebook, waarin ze de daders oproept zich te melden, omdat ze anders vanavond camerabeelden van ze online zet.In Hoogeveen zijn de afgelopen jaren veel auto's uitgebrand. Voor slechts een paar branden zijn mensen veroordeeld.