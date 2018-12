Deel dit artikel:













Muzieklijst Harry's Blues zondag 9 december 2018

The Sir Walters is een Amerikaanse bandje, Raleigh, North Carolina, die recht-voor-z’n-raap muziek maakt. Tekstueel ook geen moeilijke onderwerpen maar over liefdes die aan en uit gaan. Ongecompliceerde muziek kortom.