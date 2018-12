Deel dit artikel:













Burgemeester Van Oosterhout beleeft mooie middag aan De Oude Meerdijk Van Oosterhout, burgemeester van Emmen met een voorkeur voor Feyenoord (foto: archief RTV Drenthe)

Diep in zijn hart vond hij ook wel dat 'zijn' Feyenoord moest winnen van FC Emmen, de stad waar hij burgemeester van is. Eric van Oosterhout was tevreden na de 4-1 zege van de Rotterdammers. "Ik had 2-2 voorspeld en FC Emmen kwam nog dichtbij. Maar we hadden met z'n allen volgens mij een heel leuke wedstrijd."





Door de nederlaag is FC Emmen naar de 16e plaats gezakt op de ranglijst. Moeten de Emmenaren vrezen voor degradatie? Van Oosterhout denkt van niet. "Ik ben ervan overtuigd dat Emmen in de eredivisie blijft. Ze hebben een goede selectie met een heel goede trainer. Met die combinatie gaan ze nog heel wat punten pakken. Ik maak mij geen zorgen dat ze zullen degraderen."



Dat ploegje uit Amsterdam komt ook nog een keer langs op een woensdagavond. Burgemeester Eric van Oosterhout

FC Emmen kreeg gisteren voor het eerst dit seizoen een ploeg uit de traditionele top drie op bezoek. "Dus kijk je ook met een schuin oog naar de veiligheid. Dat ging gelukkig prima. Maar we hebben nog wel wat voor de boeg. Dat ploegje uit Amsterdam bijvoorbeeld komt ook nog een keer langs en dat op een woensdagavond. Eindhoven komt langs en ook Utrecht. Dan is het even alle hens aan dek. Daarom heb ik grote waardering voor de stewards rondom het stadion. Die doen dat allemaal vrijwillig. Dat maakt met elkaar dat ze niet alleen een leuke, maar ook een veilige wedstrijd zien." De burgemeester genoot van de sfeer in het stadion. "Volgens mij hebben 8.000 mensen een topmiddag beleefd. Zo had ik een gast naast mij van 98 jaar die 70 jaar getrouwd is. Ik had hem uitgenodigd: een Feyenoord-supporter die enorm zat te glunderen. Dus ja, het was een heel mooie middag."