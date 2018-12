Deel dit artikel:













Kjell Scherpen was de beste bij FC Emmen tegen Feyenoord Kjell Scherpen werd voor de vierde keer dit seizoen 'man of the match' (foto: Gerrit Rijkens)

Kjell Scherpen is voor de vierde keer dit seizoen verkozen tot de 'man of the match'. Jullie vonden hem de beste bij FC Emmen in het verloren duel tegen Feyenoord.

De 18-jarige doelman behoedde FC Emmen voor een nog ruime nederlaag. Het werd gistermiddag aan De Oude Meerdijk 4-1 voor de Rotterdammers. Scherpen kreeg liefst 81 procent van de stemmen. In totaal werden 1.365 stemmen uitgebracht. Anco Jansen werd tweede (bijna 5 procent), gevolgd door Caner Cavlan (4 procent).



Volgende week zondag, 16 december, speelt FC Emmen de derby tegen FC Groningen. De wedstrijd, in Groningen, begint om 14.30 uur.