Onderzoek naar instorten geluidswal A28 bij Spier

Voordat de ingestorte geluidswal bij Spier wordt hersteld, moet eerst worden onderzocht hoe het kan dat een deel van de constructie het zaterdag begaf. Dat zegt woordvoerster Mirjam Fokkema van de gemeente Midden-Drenthe.

De geluidswal staat er vanaf vorig jaar november. Sinds kort was duidelijk dat de constructie van rasters met daarin stenen aan het afbrokkelen was. "Een week of twee weken geleden had de aannemer (Bouwhuis Beerzerveld, red.) een paar kleine reparaties gedaan. Die verzekerde ons dat de situatie toen veilig was", zegt Fokkema.De gemeente is volgens haar dan ook erg geschrokken dat zaterdag een deel van de wal instortte. Fokkema zegt dat een paar weken terug al duidelijk was dat er op lange termijn iets moest gebeuren om de geluidswal aan te pakken. "Dat gaat nu ook gebeuren, maar om het probleem aan te kunnen pakken, moeten we eerst weten wat er aan de hand is."Er komt dan ook zo snel mogelijk een onderzoek, zegt Fokkema. Of de gemeente dat samen met de aannemer gaat doen of dat er een andere organisatie wordt ingeschakeld, is nog niet duidelijk. "Wij gaan eerst met de aannemer om tafel. De aanpak van de wal heeft prioriteit voor ons. We zetten er vaart achter."Fokkema: "We vinden dit ook heel vervelend voor de inwoners van Spier. Gelukkig hebben zij snel ons storingsnummer gebeld. Zaterdagmiddag zijn voor de veiligheid meteen hekken om de wal geplaatst."