Bouwer geluidswal Spier: Niet verwacht dat hij zo rigoureus zou instorten

Het bedrijf dat de ingestorte geluidswal bij Spier heeft gebouwd, verwacht vanmiddag een rapport over kwaliteit van de muur. Bouwhuis Beerzerveld laat weten dat een onderzoek al gang was gezet voordat de wal instortte.

Een woordvoerster van de gemeente zei vanochtend nog dat er een onderzoek komt naar de wal, die bestaat uit zogenoemde schanskorven. "Dat hebben wij al laten doen. Vrijdag zou ik het rapport krijgen. Toen hoorde ik dat dat werd uitgesteld naar vanmiddag", aldus directeur Gert Bouwhuis.Het was al langer bekend dat de geluidswal, die vorig jaar in gebruik genomen werd, aan verval onderhevig was. De schanskorven bestaan uit rasters van gaas gevuld met stenen. Stenen brokkelden af. "Er bleken vervormingen aan de constructie te zitten. Daar hadden we onze zorgen over. Daarom hebben we overleg met de gemeente gehad en een paar weken geleden reparaties uitgevoerd."Er werden netten om de schanskorven geplaatst. Bouwhuis verzekerde de gemeente Midden-Drenthe toen dat de situatie in orde was. Toch stortte zaterdag een deel van de wal in . "Ik dacht echt dat het veilig was, anders had ik het niet gezegd. Ik had niet verwacht dat de wal zo rigoureus zou instorten", aldus de directeur.Voor de bouw van de wal heeft hij een bedrijf in de arm genomen dat gespecialiseerd is in de bouw van schanskorven. Hoe het dan toch mis heeft kunnen gaan, is Bouwhuis dan ook een raadsel. "We gaan vanmiddag om de tafel met de gemeente om te overleggen wat we gaan doen", zegt de directeur. Of de situatie nu veilig is, durft hij niet te zeggen.Om te voorkomen dat mensen erbij komen, heeft de gemeente de ingestorte delen van de geluidswal zaterdag meteen in de hekken gezet.