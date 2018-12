Deel dit artikel:













MedHemScience maakt weer bloedzakken in Emmen In Emmen worden weer 'bloedzakken' gemaakt (foto Andries Ophof) MedHemScience maakt bloedzakken in kleine partijen (foto Andries Ophof) MedHemScience heeft een onderkomen gevonden in een pand van Fresenius in Emmen (foto Andries Ophof)

Ooit werkten er tientallen mensen aan de productie van de Hemofreeze bloedzakken bij Fresenius Kabi in Emmer-Compascuum. Maar na verschillende reorganisaties verdween het product. Net als een heleboel werknemers. Sinds kort is de productie weer terug in Emmen.

Geschreven door Andries Ophof

Het maken van de bloedzakken is een intensieve klus die niet zonder inzet van menskracht kan. Juist dit laatste was voor Fresenius reden om te zoeken naar een goedkopere plek voor de productie. Uiteindelijk nam een fabriek van de multinational in Oostenrijk het over. Maar Fresenius is inmiddels daarmee gestopt.



In Emmen weten ze alles van de bloedzak

Sinds dit jaar is de productie terug in Emmen. Het bedrijf MedHemScience heeft het gekocht van Fresenius. In een leegstaand pand van het concern aan de Marco Polostraat in Emmen worden ze nu gemaakt. Met hulp van het MKB Fonds Drenthe is het gelukt om te beginnen.



De verkoop loopt goed volgens directeur Hendrik van Gent. "We zijn in mei begonnen met het installeren van de machines. En nu leveren we weer aan klanten in heel Europa." Oud werknemers van Fresenius, ooit betrokken bij het maken van de bloedzakken, doen dit nu in dienst van MedHemScience. "Zij hebben de kennis en expertise. Ze kennen elkaar en kennen ook de vroegere klanten van Fresenius."



'Ik kan het nog steeds'

Eén van deze werknemers is Ellen van der Tuuk. "Ik werkte veertien jaar bij Fresenius. Ik heb twee jaar thuis gezeten. En nu hebben MedHemScience en ik elkaar gevonden. Ik had nooit gedacht dat ik dit ooit weer zou doen." Van der Tuuk heeft er weinig moeite mee om de speciale folie te laten veranderen in de speciale zakken waarin bloed en weefsel wordt getransporteerd. "Dat verleer je niet."



Niet dat het product, zoals in het verleden, in massa wordt geproduceerd. Nu gaat het om veel kleinere aantallen. Er is ook nog ontwikkeling in volgens directeur Van der Glas. "De zakken waarin botten worden bewaard bijvoorbeeld. Er is vraag naar grotere zakken. De mens is tegenwoordig ook langer. We kijken of we ze groter kunnen maken."



Emmen moet een medtechpark krijgen

Ellen van der Tuuk heeft weer plezier in haar werk. "Het is hier niet zo massaal en je wordt overal bij betrokken." Van der Glas kijkt inmiddels verder. Er is mogelijkheid om uit te breiden. "We zijn in Frankrijk bezig met een bedrijf dat van een medisch product af wil. Dat zou ook in Emmen gemaakt kunnen worden." Hij verwacht dat er straks meer personeel nodig is.