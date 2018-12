Deel dit artikel:













Partij voor de Dieren gaat voor drie zetels in Drenthe Partij voor de Dieren doet mee aan de Statenverkiezingen (foto: ANP/Remko de Waal)

De Partij voor de Dieren doet voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Drenthe. Op de kieslijst staan veertien kandidaten.

“We gaan voor minimaal drie zetels. Die politieke invloed is hard nodig voor de natuur, milieu en gezondheid in Drenthe", zegt lijsttrekker Thea Potharst. "De gangbare landbouw, met bestrijdingsmiddelen en de intensieve veehouderij plegen roofbouw op ons mooie gebied."



Eerste keer in Drenthe

De partij was tot voor kort in tien provincies actief, alleen nog niet in Zeeland en Drenthe. Potharst: "Door onze deelname aan deze verkiezingen, voor het eerst in de geschiedenis van Drenthe, kunnen kiezers eindelijk bij een partij terecht die altijd blijft vechten voor een natuurrijke, biodiverse en diervriendelijke provincie, waar mensen en dieren een goed leven hebben.”



Zingend campagnevoeren

Om de campagne in te luiden gaan partijleden vanaf vrijdag zingend op pad naar Emmen, Hoogeveen, Meppel en Assen. Ze zingen liedjes "die bekend zijn van feestmaand december, maar dan anders", meldt de partij.



Begin volgend jaar presenteert de partij haar Drentse plannen op een congres in Assen.