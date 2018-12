Deel dit artikel:













Jaar cel geëist tegen Nieuw-Amsterdamse voor zware mishandeling Een pees in de hand van de man werd doorgesneden (foto: Pixabay)

Voor een zware mishandeling heeft het Openbaar Ministerie een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist tegen een vrouw uit Nieuw-Amsterdam.

De 38-jarige vrouw kreeg begin juli in een huis in Leek ruzie met een man uit Tolbert. De vrouw werd agressief trok een mes. De 32-jarige man raakte ernstig gewond aan zijn hand toen hij het wilde afpakken.



Pees doorgesneden

De man verbleef regelmatig in de Leekster woning. De vrouw kwam er die dag met haar ex-partner om met de huiseigenaar te praten. De ex-partner van de Nieuw-Amsterdamse mocht het huis wel in, maar zij niet. Daarop ontstond gesteggel.



De Tolberter zou zich met de ruzie hebben bemoeid. Ook zou hij hebben gedreigd de vrouw de prostitutie in te brengen. De vrouw greep daarop een mes uit haar tas. Ze zou daarmee stekende bewegingen hebben gemaakt. Toen de man het wilde afpakken, werd zijn een pees in zijn linkerhand doorgesneden.



Zelfverdediging?

De vrouw beriep zich in de rechtszaal in Groningen op noodweer, omdat ze zich had moeten verdedigen tegen de man. Het woord 'prostitutie' triggerde iets bij de vrouw, concludeerde een psycholoog die haar onderzocht. Daardoor werd ze agressief. Volgens de deskundige is de Nieuw-Amsterdamse verminderd toerekeningsvatbaar



Van noodweer was absoluut geen sprake, vond de officier van justitie. "De dagen voor het incident had de vrouw al vaker ruzie met het latere slachtoffer gehad. Ook had ze het mes al een aantal dagen in haar tas." Volgens hem heeft het slachtoffer uit Tolbert recht op ruim 3500 euro schadevergoeding.



De vrouw heeft een drugsprobleem en daarom vindt de aanklager ook dat ze na haar celstraf moet worden behandeld. Uitspraak over twee weken.